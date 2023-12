Manoel Carlos, icônico autor de novelas, aparece em raro registro aos 90 anos

Um clique raro do autor Manoel Carlos, o icônico Maneco das novelas da TV Globo, foi compartilhado nesta sexta-feira (29). Júlia Almeida, uma de suas filhas, postou uma foto do pai, de 90 anos, em uma galeria no Instagram.

No registro, Maneco aparece de chapéu sentado em uma cadeira e segurando uma xícara. Em um dos comentários, um fã disse: "Que alegria ver o incomparável Manoel Carlos". Autor de produções como "Laços de Família" e "Mulheres Apaixonadas", Maneco se aposentou em 2014, quando escreveu seu último folhetim, "Em Família".

"Maneco que alegria te ver! Saúde saúde e saúde, Deus te abençoe. Que saudades das Helenas, rei das melhores novelas", escreve outro seguidor.

A foto faz parte de um álbum de férias de Júlia, e foram tiradas em Paraty, no Rio de Janeiro: "Obrigada por tudo 2023. Um final de ano recheado de paz, saúde e amor para todos".