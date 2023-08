Maísa Silva compartilha imagens do fim de semana em resort de luxo no Ceará

A atriz Maísa passou o fim de semana no Ceará, em um resort de luxo na praia da Taíba. A artista contou que ela veio para o aniversário do cantor Nathan, na quinta-feira (17), mas devido a um imprevisto, precisou estender a viagem.

Acompanhada de uma amiga, as duas escolheram o hotel para se hospedar. Um fim de semana no loft mais barato resort custa, em média, R$ 10 mil.

“Aproveitei cada segundo e agora vou dividir esses momentos com vocês”, escreveu Maísa na legenda de uma sequência de imagens no local.

Incêndio

Em julho, a atriz passou por um susto, durante uma viagem a Recife. O apartamento que ela estava hospedada com amigos pegou fogo. Apesar da situação, Maísa usou as redes sociais para confirmar que o grupo ficou bem, e agradeceu as mensagens de carinho dos fãs.