Ludmilla manda mensagem e convida Beyoncé para show no Rio de Janeiro

A cantora Ludmilla compartilhou com os fãs do Twitter, na quarta-feira (28), que convidou Beyoncé para seu show, no próximo dia 8 de julho, no Rio de Janeiro. O convite foi feito por áudio, por meio de uma mensagem privada no Instagram.

Ludmilla começa os áudios falando em inglês, mas logo desiste. "Bey, é melhor falar em português, senão vou me embolar toda".

"É o seguinte: tenho um show no dia 8 de julho no Engenhão. É o mesmo lugar aonde você vai se apresentar aqui no Brasil também. E eu adoraria que você viesse. É o Numanice. É pagode. São três horas de pagode", acrescenta Lud.

A artista ainda reforça que Beyoncé pode trazer toda a sua família para o show, e que terá um lugar só para ela. A brasileira também pontuou que Bey poderá fazer 'Stories' com sua mãe, Silvana Oliveira.

Fã

Ludmilla é muito fã de Beyoncé e, inclusive, iniciou sua carreira como MC Beyoncé. Em fevereiro, ela comprou ingressos para sete shows da artista americana que está em turnê internacional.

Há expectativa para que Beyoncé anuncie shows no Brasil, o que ainda não aconteceu.