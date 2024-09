Ludmilla comenta sobre show no Rock in Rio: 'Infelizmente não aconteceu da forma que sonhava'

A cantora Ludmilla, 29 anos, fez uma apresentação no Palco Mundo do Rock in Rio 2024 na noite desta sexta-feira (13). No entanto, ela enfrentou problemas técnicos para levar o show imaginado por ela, já que parte da estrutura foi adaptada por recomendação da organização do festival. As informações são da Folha de S.Paulo.

"Fui a primeira artista anunciada do line-up, comecei a planejar um super show com tudo que sonhava. Infelizmente não aconteceu da forma que sonhava, mas foi muito bom, me diverti muito. O que importa de verdade é a minha arte tocando as pessoas", declarou.

Ludmilla soube do veto de parte da estrutura planejada apenas na quinta-feira (12), durante a passagem de som.

"Esperei muito (para cantar no Palco Mundo). Dos cantores da nossa geração, acho que fui a última a pisar no palco. Por mais que tiveram várias circunstâncias, no fim de tudo, valeu a pena, foi sonho realizado." Ludmilla Cantora

No palco do Rock in Rio, cantou músicas como "Fala Mal de Mim" e "Mina de Fé".

Problemas técnicos

A equipe de Ludmilla informou, para a CNN, que a organização do Rock in Rio colocou dificuldades para a construção da estrutura elaborada pela cantora. Isso estaria relacionado ao problema técnico.

Já a equipe do Rock in Rio, em nota enviada à CNN, declarou que o show seria operado com uma estrutura adaptada.

“A organização do Rock in Rio informa que o palco foi adaptado para a apresentação de Ludmilla com ajustes para garantir maior segurança. O show está confirmado e, embora algumas alterações tenham sido feitas em relação à proposta inicial da cantora, o festival garante que o público terá uma experiência única”, dizia o comunicado oficial.