Luan Santana compra lancha de R$ 1,4 milhão; veja imagens da embarcação

O cantor Luan Santana adquiriu uma lancha avaliada em cerca de R$ 1,4 milhão, segundo informou publicação do jornal Metrópoles nesta quarta-feira (10). A compra, segundo as informações obtidas pelo veículo de comunicação, foi feita pelo pai e empresário do artista, Amarildo Aparecido de Santana.

O veículo foi adquirido durante o encerramento do São Paulo Boat Show, maior evento náutico da América Latina, que terminou nessa terça-feira (9).

Do modelo NX360, a embarcação deve ser entregue em cerca de 15 dias, já que vem sob encomenda de uma loja de Recife.

Veja imagens da embarcação de Luan Santana

Legenda: Lancha deve ser preparada na cor prata Foto: reprodução

Legenda: Lancha tem estrutura de madeira na parte interna Foto: reprodução

Legenda: Lancha tem design moderno e jovem Foto: reprodução

Legenda: Além disso, embarcação tem duas camas Foto: reprodução

Apesar da quantia alta para compra, os gastos não devem parar por aí. Com o frete, por conta da entrega no interior de São Paulo, onde Luan mantém um sítio, os custos devem chegar a R$ 2 milhões.

Detalhes da lancha

O modelo encomendado por Luan Santana é um modelo esportivo e com design moderno, contando com duas camas no interior. Em fase de preparação, o veículo deve ser fabricado na cor prata.

Ele, inclusive, não será o único a possuir uma lancha desse tipo. Segundo o jornal O Globo, a dupla sertaneja Bruno e Marrone e o cantor Alexandre Pires também possuem embarcações da mesma empresa, que custam aproximadamente R$ 1 milhão.