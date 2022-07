Lore Improta revela que diminuiu volume de sunga de Léo Santana

A dançarina Lore Improta comentou mais uma vez, de forma bem-humorada, sobre o órgão genital do esposo dela, o cantor Léo Santana. Anteriormente, ao publicar uma imagem dos dois no Instagram, ela já havia revelado que precisou diminuir o tamanho do pênis do artista para que a publicação não mostrasse demais.

A declaração foi dada em entrevista concedida por Lore ao PodPah, quando ela lembrou que o caso foi motivo de briga entre os dois.

Motivo de briga

"Tava marcando demais e eu estava incomodada. Eu tava com o corpo muito bonito do lado dele e pensei: ‘não vou perder essa foto’. Ele ficou muito puto, a gente brigou. Pegaram muito no pé dele", lembrou.

Segundo ela, os dois terminaram o relacionamento um tempo depois e o cantor resolveu publicar todas as imagens sem alteração feita pela então namorada.

"Depois que ele terminou comigo, começou a postar o p*u todo marcado toda vez para a galera ter certeza que o p*u dele era grande", lembrou a dançarina.