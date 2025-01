Lore Improta confessa que se emocionou ao receber mensagem de Preta Gil

A “Noite da Aclamação”, que teve Lore Improta e Léo Santana como anfitriões, em Salvador, na noite dessa terça-feira (28), homenageou Gilberto Gil. Filha do artista, Preta Gil não pôde participar do evento, pois segue internada, mas emocionou Lore com uma mensagem.

Em entrevista à imprensa, Lore compartilhou o sentimento: “Ela me mandou um áudio emocionante, eu já chorei bastante, porque queríamos muito que ela estivesse aqui, mas Deus sabe de todas as coisas”.

Preta continua hospitalizada, após passar por uma cirurgia de mais de 20 horas, em dezembro, para a retirada de tumores, devido ao seu diagnóstico de câncer. Lore reforçou que está na torcida para a recuperação da amiga: "Temos orado muito pela saúde dela, temos fé que ela vai se recuperar 100%. Mas ela desejou para nós uma noite linda e sucesso! Falei para ela que fizemos tudo com muito carinho para a família dela. Tenho certeza de que ela vai estar vibrando e curtindo com a gente".

Há alguns dias, Preta contou nas redes sociais que está com uma bolsa de colostomia definitiva após sua última cirurgia. “Dessa vez, eu vou ficar para sempre com essa bolsinha e sou muito grata a ela por isso. Estou me acostumando”.