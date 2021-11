Lisa, do grupo Blackpink, é diagnosticada com Covid-19

A cantora Lisa, do grupo Blackpink, foi diagnosticada com Covid-19. As outras integrantes do grupo de K-Pop, Jisoo, Jennie e Rosé, aguardam os resultados dos exames. A informação foi revelada pela produtora YG Entertaiment, nesta quarta-feira (24).

‎BLACKPINK estreou pela primeira vez em 2016 e é bem conhecido em todo o mundo por canções como "How You Like That", "DDU-DU DDU-DU" e "Kill This Love".‎

"Lisa, do BLACKPINK, foi diagnosticada com COVID-19 nesta tarde (24). As outras três membros do grupo ainda não foram classificadas como contatos próximos, mas receberam imediatamente os testes de PCR depois de ouvir os resultados positivos do COVID-19 e estão aguardando os resultados", diz o comunicado da produtora.

Ainda conforme a produtora, a informação do teste positivo foi informado a todos os funcionários da empresa como medida de segurança.

"Continuaremos a não hesitar em fornecer suporte total com a saúde de nossos artistas e membros da equipe relacionados como a principal prioridade. Se houver alguma alteração no futuro, iremos notificá-lo mais uma vez rapidamente", declarou a YG Entertainment.

