Linn da Quebrada fica surpresa ao saber de Rodrigo Mussi durante conversa com Rafa Kalimann

A ex-sister Linn da Quebrada, eliminada do BBB 22 neste domingo (10), descobriu sobre o acidente do ex-brother Rodrigo Mussi durante o bate-papo com o eliminado, comandado por Rafa Kalimann.

Antes de revelar a situação à cantora, que não sabia do caso por conta do confinamento, Kalimann mandou mensagens de apoio a Rodrigo e à família dela. Entretanto, a abordagem causou confusão em Lina.

"Quero, mais uma vez, mandar todo o meu carinho para o Rodrigo, para toda a família dele e falar que a gente está muito feliz com todas as notícias positivas que a gente tem recebido", declarou. Surpresa, Lina questionou o que teria acontecido com o colega.

Sem detalhes

Em seguida, com a deixa da cantora, Rafa explicou sobre o acidente de carro com Rodrigo, que resultou na internação do gerente comercial em estado grave na UTI do Hospital das Clínicas, em São Paulo.

A Rafa Kaliman falando que está torcendo pela recuperação do Rodrigo ANTES da Lina saber que ele tinha sofrido um acidente pqp sem condições pic.twitter.com/I4KaU1sCwd — giovanna em modo #bbb22 (@giparisan) April 11, 2022

"Ele sofreu um acidente há poucos dias, mas as respostas que ele vem dando são muito positivas. A gente te explica com calma, logo, logo, com mais tranquilidade. […] Vamos vibrar muitas energias boas para ele, que vai dar tudo certo", disse.

Com ar de surpresa, Lina preferiu não questionar demais a apresentadora. "Entendi. É isso", respondeu, finalizando a questão.