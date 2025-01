Letticia Munniz fratura cóccix em acidente de bicicleta: 'Fiquei até aliviada'

Letticia Munniz, de 35 anos, fraturou o cóccix em um acidente de bicicleta na última quinta-feira (30). A apresentadora foi hospitalizada e, após o ocorrido, contou os detalhes em seu canal no Instagram com bom humor.

“Dia 97 de janeiro: o mês foi tão longo que deu tempo até de eu quebrar o c* (risos). O banco entrou com tudo. Gente, dá pra acreditar? Tem coisa que só eu mesmo”, disse Letticia.

Ela que já perdeu as contas de quantos acidentes de bicicleta já enfrentou. “Quase morri de tanta dor. Fiquei tomando remédio e nada. Fui pro hospital morrendo de vergonha de ocupar o tempo do povo com uma dor no toba”, brincou.

Aliviada

“Fiquei até aliviada quando o médico deu o resultado do exame e era uma fratura no cóccix, que aí não me senti ocupando o tempo deles à toa meia-noite de um plantão”, continuou Munniz.

A integrante do elenco do Domingão com Huck explicou ainda aos seguidores que fez o exame de maca, pois sequer conseguia sentar: “O médico disse que dei sorte que não deslocou então não vou ter que operar. Vou apenas passar dois meses com o rego doendo (risos) mas eu tô tão alto astral com minha bicicletinha que fiquei foi feliz que podia ter sido pior e não foi.”

Bem-humorada, ela ainda deu uma “moral” à história. "Quando a gente faz esporte porque gosta do esporte, ao invés de fazer para emagrecer, a gente pode até ter uma fratura que continua feliz”, finalizou.