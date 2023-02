Leonardo DiCaprio é criticado após ser flagrado com modelo de 19 anos

Após ser alvo de críticas por não ter tido namoradas acima de 25 anos, Leonardo DiCaprio, 48, apareceu com um suposto novo affair na semana passada. O ator foi visto em um evento sentado ao lado da modelo israelense Eden Polani, de 19 anos, o que aumentou os rumores sobre ele ficar apenas com mulheres muito jovens.

Internautas chegaram a comparar a diferença de idade entre Leonardo e Eden com a dos atores Pedro Pascal e Bella Ramsay, da série "The Last of Us". No Twitter, usuários ressaltaram o fato de que a modelo é tão nova que teve os estudos interrompidos pela pandemia.

No ano passado, houve rumores de que o astro do cinema estaria namorando a modelo Gigi Hadid, de 27 anos. Ainda em 2022, DiCaprio foi clicado ao lado da também modelo Maria Beregova, de 22 anos, em uma boate de St. Tropez, na França. Na época, ele ainda estaria namorando Camila Morrone, de 25 anos.

25 ANOS SERIA IDADE DE CORTE PARA DICAPRIO

Após a divulgação do fim do relacionamento com Camila Morrone, o ator americano completou a marca de oito namoros que acabam antes da companheira chegar aos 26 anos.

O artista e a modelo completaram cinco anos juntos e iniciaram o namoro quando ela ainda tinha 21 anos. Nas redes sociais, surgiram teorias sobre o motivo pelo qual ele não se relaciona com mulheres acima dos 25.

Quer saber mais sobre cultura pop, filmes, séries e famosos num só canal? O Zoeira está no Telegram! Acesse o link: https://t.me/zoeira_dn