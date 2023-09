Kleber Gladiador é dispensado da CNN por agredir funcionária em posto de SP

Kleber Gladiador foi flagrado por câmeras de segurança agredindo dois funcionários de uma loja de conveniência de um posto de combustíveis, no bairro Pinheiros, em São Paulo. A CNN Brasil, emissora onde o ex-atacante atua como comentarista no programa 'Domingol com Benja', anunciou que o atleta foi dispensado. Gladiador alegou, nesta terça-feira (12), que agiu em legítima defesa.

Imagens exibidas pelo Balanço Geral, da Record TV, mostram cenas do ocorrido. Kleber dá um soco em um homem e empurra uma funcionária do estabelecimento. O ex-jogador tenta acertar um novo soco, mas quase cai.

Agressão supostamente motivada por homofobia

Conforme boletim de ocorrência obtido pelo g1, a agressão ocorreu na madrugada de 3 de setembro. A mulher registrou um B.O por agressão física. A vítima também alega que o crime foi motivado por homofobia.

"Tá discriminando a sapatão. Discrimina aí a sapatão, seu coxinha do caralho. Vai lá discriminar sapatão, ó... Vou gravar mesmo. Lindão, né? Homofóbico. Sua conta vai chegar, parceiro. Dá um tchau aí. Veio bater em mulher, né?", diz ela no vídeo.

A mulher continua mostrando o antebraço que teria sido atingido pelo atleta. "Você bate em mulher, né? Lei Maria da Penha, hein, filho da puta. Aqui meu braço pra você, ó, filho da puta. Meu braço pra você, seu vagabundo", continuou.

Veja relato completo de Kleber

Diante das diversas matérias publicadas por diversos sites e notícias nas redes de televisão, diferentemente do veiculado, no último dia 03/09 fui agredido por 3 pessoas e apenas me defendi das agressões que sofri, sejam elas físicas e/ou morais. Em nenhum momento agredi qualquer funcionário(a) do estabelecimento, inclusive nos vídeos veiculados inexiste, da minha parte, qualquer agressão ou tentativa. Os fatos não foram tal como ditos ou veiculados e irei provas às autoridades, assim que for intimado a prestar esclarecimentos, apresentarei a minha versão do que realmente ocorreu, agi em legítima defesa e tenho testemunhas que corroboram com a minha versão dos fatos.