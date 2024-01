Khloe Kardashian cita BBB em rede social ao pedir voto para os fãs; veja

A empresária e modelo Khloe Kardashian surpreendeu nas redes sociais ao pedir votos dos fãs brasileiros para o People's Choice Awards de um jeito bem diferente. Escrevendo em português, a também influenciadora citou até o Big Brother Brasil para angariar os votos da torcida brasileira na premiação.

"Oi, gente! Eu não estou no BBB, mas estou concorrendo ao prêmio da People's Choice Awards esse ano. Estou muito feliz e agradecida. Se vocês quiserem votar, o link é esse. Amo vocês!", escreveu ela na própria conta do X, antigo Twitter.

Aparentemente, o público brasileiro não estava esperando algo do tipo e ficou impressionado com a habilidade de Khloe com o português. A irmã Kardashian, no entanto, revelou como aconteceu a publicação.

"É o que mulher?", disse uma seguidora da influenciadora. "O que rolou aqui?", brincou outra. Por fim, alguém perguntou o que todos queriam saber, questionando se ela havia usado o Google Tradutor para escrever o tuíte.

"Minha querida Andreza me ajudou", respondeu Khloé esclarecendo como tudo teria ocorrido. Andreza, que não teve o sobrenome divulgado, é brasileira e trabalha como babá dos filhos da empresária.