Após dores intensas, Guilherme Arantes faz cirurgia para colocar prótese no quadril

O cantor e compositor Guilherme Arantes, de 70 anos, está internado na Santa Casa de Batatais, no interior de São Paulo, após ter passado por uma cirurgia no quadril na última sexta-feira (5). Esta é a segunda vez que o artista precisa ser submetido a um procedimento na região. Na primeira vez, o lado esquerdo foi operado para tratar um princípio de artrose acelerada por uma queda.

Veja também

De acordo com a assessoria de imprensa do artista, ele foi submetido a um procedimento chamado artroplastia do quadril. A operação, feita pelo médico ortopedista e traumatologista Luiz Sérgio Marcelino Gomes, foi bem-sucedida e o intérprete de sucessos como "Cheia de Charme" e "Planeta Água" segue em fase de recuperação, com sessões de fisioterapia.

Guilherme Arantes deve ter alta hospitalar ainda esta semana. A assessoria do músico, a família e amigos seguem otimistas com a evolução e a adaptação dele com a prótese implantada, após períodos difíceis em que teve que enfrentar dores intensas na região do quadril. A previsão é que o artista permaneça em Batatais até o fim de janeiro, mesmo após receber alta da Santa Casa. Ele está hospitalizado acompanhado da mulher, Márcia Gonzalez.