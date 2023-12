Kally Fonseca é pedida em namoro por Cezar Black após ‘A Fazenda 15’

A peoa Kally Fonseca publicou um texto no Instagram, na sexta-feira (22), para contar aos seguidores que está em um relacionamento sério com Cezar Black. Os dois tiveram um relação cheia de altos e baixos em “A Fazenda 15". Após o reality show, no entanto, o namoro se consolidou.

“Estar na Fazenda era um sonho antigo, um daqueles sonhos que todos acham que seria impossível de realizar, mas eu não desisti. Era uma promessa de Deus em minha vida. Como tudo que faço, me entreguei por inteira, vivi intensamente, me perdi no jogo, para me encontrar no amor. E está valendo muito a pena”, iniciou ela.

“Quando escolhemos ter uma vida pública, temos que estar dispostos a viver o processo. Fui julgada, dentro e fora do programa, foram muitas críticas e diversos conselhos de pessoas que me amam e querem minha felicidade. Cezar errou. Eu errei. Atire a primeira pedra quem nunca errou. Nos redimimos pelos nossos excessos. Minha paixão começou bem no início do programa. Ele se apaixonou no final. O jogo acabou hoje; e o namoro começou”, publicou.

Nos comentários, o enfermeiro se declarou para a companheira: “Te amo tanto, neném. Você ressignificou minha história na Fazenda e principalmente minha vida. Não me vejo sem você, nem um dia sequer. Só de imaginar não ter você me dói demais. Por isso que quero você pra sempre. Te amo, meu amor”.

Na imagens publicada por Kally, ainda é possível ver uma carta de Black a pedindo em namoro.