Kally fala de relacionamento com Black na Cabine de Descompressão: ‘era tóxica’

A cantora Kally Fonseca foi a eliminada de quinta-feira (30) do reality show “A Fazenda”. Em entrevista a Lucas Selfie, na “Cabine de Descompressão”, logo após a eliminação, a peoa assistiu a vídeos de Cezar Black, com quem se envolveu no programa, e falou do relacionamento dos dois.

Nos vídeos, foi possível ver Black dizendo que não queria se envolver com Kally. “Nada estranho. Tudo que ele falava, eu sentia ao contrário. Por isso eu insisti em nós dois. Eu não sentia isso que ele está falando. O que ele falou, todos esses vídeos que passaram, ele chegou para mim e falou. Realmente, eu sinto que é um sentimento de verdade. Eu sou uma pessoa intuitiva, eu sinto as coisas de verdade”, explicou a cantora.

Selfie revelou a Kally na entrevista que Cezar a chamou de tóxica, e ela concordou com a opinião do affair. “Eu era tóxica mesmo, ficava atrás direto".

A cantora foi eliminada ao receber 9,68% dos votos em uma roça disputa com Nadja e Radamés.