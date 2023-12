Fafá de Belém vira todas as cadeiras em dinâmica do 'The Voice'

Em uma noite de surpresas na última edição do The Voice Brasil, um quadro criado em 2014 para o programa voltou, na noite desta quinta-feira (30). Foi o retorno da Cortina Vermelha do reality, trazendo ninguém menos que Fafá de Belém.

Na dinâmica, que começou quando o programa ainda era comandado por Thiago Leifert, nem os técnicos, nem a plateia podem ver quem está tentando uma vaga no palco. A cortina cai, revelando o(a) cantor(a) por trás, quando todas as cadeiras viram.

É claro que tudo não passou de uma brincadeira. "Que nervoso, que nervoso! Pânico total, eu fico muito nervosa quando venho em programa de televisão. Há 50 anos faço isso, mas fico nervosa, fico angustiada", desabafou Fafá, que interpretou o hit "De Quem é a Culpa?", de Marília Mendonça.

"Acho que nada vai dar certo, que eu vou cair, como já caí algumas vezes. Hoje eu valorizo ainda mais cada voz que vem aqui. Porque a garganta seca, a boca treme”, contou a artista.

Os amigos técnicos vibraram de pé depois que todos viraram. Eles brincaram sobre quem reconheceu. "No segundo verso eu já estava 'Ôpa!", disse Michel Teló. "Tem sílabas que são icônicas, você ouve e sabe que é aquela pessoa", explicou Lulu Santos.

Na ocasião, aliás, Lulu elogiou a trajetória da amiga. "É uma carreira de 50 anos, não são 50 dias. É meio século, e meio século de integridade, acima de tudo. Que a gente está de frente de uma das artistas mais íntegras e genuínas que a gente tem", disse.

Fafá de Belém foi técnica da segunda temporada do The Voice +, edição do reality comandada por André Marques que focou em talentos acima dos 60 anos.