Jornalista Carlos Alberto Sardenberg deixa a TV Globo após 16 anos

O jornalista Carlos Alberto Sardenberg, 76 anos, deixou a Globo nesta quinta-feira (10), após 16 anos na emissora. Ele participava fazendo análises sobre economia na GloboNews e no Jornal da Globo.

Conforme o Metrópoles, Alberto estreou na emissora em 2006. Após saída, deve seguir com os trabalhos na rádio CBN e no Jornal O Globo. Para ele, a demissão representa uma "aposentadoria parcial".

Carlos Alberto Sardenberg Jornalista “Meus 76 anos, 53 de carreira, a necessidade de reduzir o ritmo de trabalho”. O comentarista tem planos de escrever dois livros, um sobre luto, perdas e outro com memórias do ano 1968. “E, claro, viajar mais, ler mais e, sobretudo, curtir as duas netas e os três netos”.

Christiane Pelajo deixa Globo

Na última sexta-feira (4), a jornalista Christiane Pelajo anunciou que deixará a Globo após 26 anos na emissora. Em relato publicado nas redes sociais, ela pontuou os momentos vividos na emissora e disse que o motivo de ter pedido demissão estava na necessidade de pensar mais em si e "aproveitar a vida".

"A vida é feita de movimentos e eu não consigo ficar parada. Há 26 anos, apresento jornal todos os dias. Dei inúmeros bom dia, boa tarde e boa noite no ar! Apresentei jornal sozinha, em dupla e até em trio!", disse, citando a importância do trabalho que fez ao longo dos anos.

"Foram quase 3 décadas de muita paixão pelo trabalho, muita dedicação, muito suor e muita alegria. Sou super intensa em tudo o que eu faço! Me jogo mesmo! Sem medo! E me joguei com tudo nesses 26 anos de Globo e Globonews! Foi bom demais", continuou no relato.