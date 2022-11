Christiane Pelajo deixa a Globo após 26 anos na emissora

A jornalista Christiane Pelajo anunciou, nesta sexta-feira (4), que deixará a Globo após 26 anos na emissora. Em relato publicado nas redes sociais, ela pontuou os momentos vividos na emissora e disse que o motivo de ter pedido demissão estava na necessidade de pensar mais em si e "aproveitar a vida".

"A vida é feita de movimentos e eu não consigo ficar parada. Há 26 anos, apresento jornal todos os dias. Dei inúmeros bom dia, boa tarde e boa noite no ar! Apresentei jornal sozinha, em dupla e até em trio!", disse, citando a importância do trabalho que fez ao longo dos anos.

"Foram quase 3 décadas de muita paixão pelo trabalho, muita dedicação, muito suor e muita alegria. Sou super intensa em tudo o que eu faço! Me jogo mesmo! Sem medo! E me joguei com tudo nesses 26 anos de Globo e Globonews! Foi bom demais", continuou no relato.

Veja a publicação:

Legenda: Christiane Pelajo agradeceu as oportunidades e os telespectadores Foto: reprodução/Instagram

Logo depois, ela revelou a motivação para deixar a Globo, agradecendo todo o espaço que teria recebido no trabalho e refletindo que analisou durante muito tempo se a decisão de sair da empresa estava, de fato, correta.

"Foi a minha relação mais longeva! Mas saio com a certeza absoluta de que cumpri, com primor, todas as missões que recebi", completou Christiane Pelajo. No fim, ela resolveu, também, agradecer aos telespectadores, que acompanharam o trabalho dela durante todos os anos.

"Levo a minha história com a Globo no coração. Super obrigada a você, meu telespectador fiel, que me acompanha há tantos anos! Agora vamos nos ver por essa telinha daqui! Beijo no coração de cada um de vocês!", finalizou.