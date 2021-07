Amanda Klein anuncia saída de programa de rádio após atritos com Rodrigo Constantino; entenda

A jornalista Amanda Klein anunciou ter pedido demissão do programa '3 em 1', da Jovem Pan. Os motivos, segundo ela, foram baseados nos inúmeros atritos, de cunho pessoal e político, com o comentarista Rodrigo Constantino.

"Pedi para sair do 3 em 1. Em ambiente tóxico e com ataques pessoais não se faz jornalismo. E eu sou jornalista", escreveu no Twitter. Amanda passou apenas quatro meses na equipe do programa.

Foto: reprodução/Twitter

Amanda Klein na Jovem Pan

A saída da atração, no entanto, não significa a saída de Klein da rádio. Ela segue como contratada da Jovem Pan e deve fazer participações no 'Jornal da Manhã', além de outras atrações da grade de programação.

Constantino, que virou desafeto de Amanda Klein, fez provocação na mesma rede social ao citar o assunto. "Tchau, querida", escreveu.

Na rádio

Amanda Klein estreou no programa '3 em 1' ainda no início de março, após se destacar no 'Opinião no Ar', liderado por Luís Ernesto Lacombe, na RedeTV!.

Por conta da desenvoltura de Klein, que abordava assuntos contrários ao apresentador de forma vista como pacífica, ela foi chamada para a Jovem Pan.

Uma semana após o início do trabalho, Amanda Klein teria dito que a relação conflituosa com Constantino era positiva nos bastidores. Entretanto, agora, ela revelou os problemas com o também apresentador.