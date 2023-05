Jogador de futebol assume namoro com diretor 28 anos mais velho

Jake Daniels, jogador de futebol do Blackpool, da Inglaterra, de 18 anos, confirmou o namoro com o diretor Mark Potts, de 46. Segundo atleta, tudo começou com uma mensagem no Instagram.

Ao falar sobre sua sexualidade, há cerca de um ano, Jake recebeu milhares de mensagens em sua rede social o parabenizando, e Mark foi um deles. “ Eu nunca tinha visto isso na minha vida”, lembrou o jogador durante uma entrevista ao podcast "How to Be a Man", da BBC.

"Teve um dia que eu ia pegar um trem e fui nos meus pedidos de mensagem só para dar uma olhada e a mensagem principal era a do meu parceiro, apenas me parabenizando. Obviamente, eu dei uma olhada sorrateira no Instagram dele e fiquei tipo, ‘Tudo bem’. Mandei uma mensagem de volta e disse ‘Muito obrigado’ – e no final perguntei algo como ‘Posso fazer mais alguma coisa por você?‘“, continuou.

"Conversamos por FaceTime naquela noite e nos encontramos alguns dias depois em Blackpool e, você sabe, estamos juntos desde então“, disse Daniels, que passou a descrever Mark como sua "alma gêmea” antes de ser questionado pelo apresentador se ele estava feliz, ao que o jogador respondeu: “100%. Não poderia estar mais feliz”.

Apesar de não publicar fotos com o namorado em seu perfil oficial, Jake confirmou o namoro ao “The Times”. Na ocasião, ele ainda disse que “achava caras mais velhos atraentes”.

Entrevista

Jake Daniel é primeiro atleta profissional em atividade no Reino Unido a se assumir gay desde Justin Fashanu, em 1990. O rapaz, que tinha 17 anos em maio do ano passado, compartilhou sua sexualidade durante uma entrevista à “Sky Sports”.