João Zoli é expulso do 'De Férias com Ex Caribe' após xingar produção

João Zoli foi expulso do reality show "De Férias com Ex Caribe" após xingar a produção depois de uma briga na casa. A cena acontece no episódio que foi ao ar nesta quinta-feira (14).

O cantor de 31 anos, ex de Brenda Paixão, se envolveu em uma briga séria com outro participante e um segurança precisou intervir. No meio da confusão, o profissional escorregou e derrubou Zoli, que disse ter machucado o joelho.

Em seguida, ele começou a detonar a produção do programa: "Que porr* é essa, cara***? Que produção do cara*** que machuca os outros".

Ele ainda chama o segurança de "filho da p***" e "merda" e arromba uma das portas da casa.

Aviso de expulsão

Nas cenas seguintes, os demais integrantes do De Férias recebem um aviso sobre a eliminação de João Zoli por quebra de regras.

"Na briga de ontem, limites importantes foram ultrapassados. Na desavença entre vocês, Zoli faltou com respeito aos profissionais que trabalham para as férias acontecerem e infringiu as regras do programa, por conta dessa foi eliminado", disse a produção.

Até o momento da publicação desta matéria, Zoli não se manifestou nas redes sociais sobre o caso.