Jimmy Fallon se desculpa após ser acusado de assédio pela equipe

Após ser acusado de assediar e maltratar colaboradores do “The Tonight Show”, o apresentador Jimmy Fallon se desculpou com a equipe, e disse que “sua intenção nunca foi criar um ambiente tóxico de trabalho”.

O pedido de desculpas aconteceu em uma chamada de vídeo, já que a equipe não está trabalhando devido à greve dos roteiristas que está acontecendo nos Estados Unidos. Funcionários que participaram da reunião relataram o que houve à “Rolling Stone” americana, que foi quem denunciou publicamente os casos de assédio.

“É algo vergonhoso, e eu me sinto muito mal. Desculpem se eu envergonhei vocês, suas famílias e seus amigos. Eu me sinto tão mal que não consigo nem expressar em palavras”, disse Jimmy.

“Eu quero que o programa seja divertido, e ele deveria ser inclusivo para todo mundo. Deveria ser o melhor programa para se trabalhar”, acrescentou ainda o apresentador.

Assuntos relacionados

Denúncia

Na última quinta-feira (7), a “Rolling Stone” publicou uma reportagem que expõe um lado desconhecido do humorista. Conforme o texto, Jimmy tem dias bons e ruins. Nos dias que não está de bom-humor, o trabalho se torna insustentável.

"Se Jimmy está de mau humor, todo mundo vai ter um dia ruim. As pessoas não brincam no escritório e sequer ficam próximas umas das outras, conversando. Todo mundo fica focado no que precisa fazer, porque se Jimmy vê alguém descontraído, ele perde o controle", disse um ex-funcionário, que preferiu não se identificar.