Jheny Santucci, grávida de Arthur Aguiar, diz que tomava anticoncepcional: 'filho não segura homem'

Pelo Instagram, a influenciadora Jhenny Santucci comentou sobre a gravidez e a relação com o ator Arthur Aguiar. Ela abriu uma caixa de perguntas pela qual pôde interagir com os seguidores, mas ficou chateada com algumas mensagens que recebeu.

Uma internauta perguntou se a gravidez foi desejada e assinalou: "pois hoje só engravida quem quer".

Assuntos relacionados

Jhenny respondeu que não e que o casal poderia ter tomado mais cuidado além da prevenção que ela mesmo adota, que é o uso de pílulas anticoncepcionais.

"Mas acho muito feio da tua parte falar dessa forma, como se eu tivesse a intenção de engravidar... Não ache que a sua realidade é a de outras pessoas.. Aconteceu e pronto. O que importa é se a pessoa arcou com as consequências dela e vai criar bem o filho. A gente tem condição de cuidar do filho. Ah, que palhaçada", disse.

Outra mensagem afirmava que Jhenny engravidou para "segurar o boy". Chateada, ela rebateu: "Filho não segura homem nenhum. O próprio, se eu achasse, 'vou ali engravidar dele porque vou fazer ele ficar comigo'... Como vou achar isso de um cara que tem uma filha linda com outra mulher (Maíra Cardi) e não está com ela? Porque se realmente segurasse, ele estaria com ela".

"Vocês acham que eu sou burra ou que gente? Se filho segurasse homem, não ia ter um monte de mãe solteira. Para de loucura", completou.

Desabafo

Ela também comentou sobre o uso das suas redes sociais e o impasse que vive entre relevar comentários maldosos e ser sincera.

"Eu juro que tento ser a mais plena possível, 'não vou transparecer nada de ruim, não vou ficar com raiva, só quero trazer leveza pro meu Instagram', mas eu não sou essa mulher elegante. Isso aqui é a realidade. Às vezes a vontade de mandar pra aquele lugar é grande... Eu abri meu direct aqui e a primeira mensagem que vi foi 'nossa, pra que essa ignorância toda?'. Gente, se não querem ser tratados com ignorância, primeiro trate a pessoa com respeito. Não vem falar coisas que não sabe, pra uma mulher grávida, como se o filho fosse um erro... Aqui não tem trouxa não...", declarou.

"Ah estou lendo aqui 'mas você se relacionou com uma pessoa pública, agora aguenta'. Eu aguento se quiser. Não preciso ficar quieta, a boca é minha e falo o que eu quiser... Sou humana, feito de carne e osso, não sou evoluída o suficiente pra respirar, não ficar abalada...", acrescentou.