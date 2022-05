Jessilane volta para Goiás e mãe brinca com bagunça em quarto: 'Parecendo o quarto Grunge'

A ex-BBB Jessilane retornou para casa após semanas de compromissos pós-reality. Ela vive em Valparaíso, em Goiás, e foi recebida com banquete e lágrimas no abraço da mãe. Nesta segunda-feira (2), a professora de biologia aproveitou o tempo para arrumar o quarto.

"Eu procurando roupa e minha mãe dizendo 'está parecendo o quarto do Grunge'", escreveu Jessi ao mostrar um quarto com malas espalhadas e bastante roupa e acessórios em cima da cama.

Legenda: Bonequinha que Jessi levou para casa ficava em academia Foto: Reprodução/Instagram



Dentre os itens, é possível identificar a mala e a maleta de maquiagem que ela ganhou durante participação no BBB 22.

Em outros registros, a ex-sister mostra que colocou sua bonequinha que ficava na academia da casa mais vigiada do país na geladeira da sua residência em Valparaíso.

Ela ainda mostrou a garrafinha de água que usava no reality, com adesivo "pão de forma" para identificar que era sua.

"Como não se emocionar com esse reencontro? Minha mãe, irmã, outros familiares e amigos fizeram uma linda surpresa pra mim. Feliz demais de poder voltar para casa e ser recebida com muito amor e alegria. Agora, vou matar a saudade desse povo tudo que tava grande!", escreveu Jessilane em postagem com vídeo de reencontro com a mãe.