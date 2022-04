Jena Malone, de 'Jogos Vorazes', persegue homem que agredia cachorro na rua

A atriz estadunidense Jena Malone, que atuou na saga "Jogos Vorazes" no cinema, compartilhou que participou de uma perseguição a um homem que agredia um cachorro na rua em Los Angeles. No Twitter, ela contou que desceu do seu carro após ver as repetidas agressões.

Ela perseguiu o agressor por alguns quarteirões, quando pediu ajuda. Cinco homens se juntaram à "força-tarefa", e Jena conta que voltou para o seu carro para ir mais rápido e ver se haviam pegado o suspeito.

Malone encontrou o grupo seis quarteirões depois, com o agressor já detido. Houve uma briga e ele acabou espancado antes da atriz de 37 anos chegar.

"Os policiais chegaram e levaram ele. Eu esperei com o cachorro até outro policial aparecer pra levar ele a um hospital. O cão estava coberto em sujeira e parecia que não era cuidado há meses", relatou Jena.

A americana inclusive compartilhou o link de uma "vaquinha virtual" organizada para ajudar o cachorro, batizado de Champ, a se recuperar.