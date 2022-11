Jeff Cook, um dos fundadores da banda Alabama, morre aos 73 anos

O artista Jeff Cook, um dos fundadores da banda de country Alabama, morreu aos 73 anos nessa segunda-feira (7). A informação foi confirmada em comunicado da assessoria de imprensa do grupo nesta terça-feira (8). Conforme o texto, o norte-americano faleceu "em paz" em sua casa de praia ao lado de família e amigos próximos em Destin, Florida.

Cook foi diagnosticado com Mal de Parkinson em 2012. Ele deu a notícia publicamente somente em 2017, e continuou em turnê com o Alabama até 2018, quando teve de se aposentar por questões de saúde.

A conta oficial da banda Alabama postou uma homenagem ao artista no Twitter. Brad Paisley, que colaborou com Jeff e a banda na música "Old Alabama", também falou sobre a morte do guitarrista nas redes sociais.

"Um dos pontos altos da minha vida foi poder gravar e tocar com vocês. Você lutou contra essa doença terrível com graça, Jeff. Meu coração está com sua esposa, os meninos e a banda. Nós sentiremos sua falta", escreveu Paisley.

Carreira de Jeff Cook

A carreira de Jeff Cook começou em 1972 quando ele fundou, junto ao primo cantor Randy Owen e o primo baixista Teddy Gentry, a banda Wildcountry.

Em 1977, a banda foi renomeada para Alabama, como é conhecida atualmente, e Mark Herndon entrou para o grupo como batetrista.

A banda country teve vários hits, especialmente nos anos 1980. "Love in the First Degree", "Song of the south", "Mountain Music" e "Dixieland Delight" são alguns dos sucessos.