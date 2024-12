Jason Momoa interpretará Lobo em novo filme da DC, Supergirl: Mulher do Amanhã

O ator Jason Momoa foi confirmado para interpretar o Lobo no novo filme da DC. Jason deve começar a gravar o longa Supergirl: Mulher do Amanhã, no próximo mês de janeiro de 2025.

Os rumores foram confirmados pelo portal Deadline nesta segunda-feira (30). O ator já tinha demonstrado interesse no papel anteriormente.

Em um post no Instagram, Momoa escreveu: "Ele sempre foi meu favorito e eu sempre quis viver o Lobo. É tipo "qual é? É o papel perfeito". Olha, se eles me ligarem e chamarem, eu digo sim. Eu não recebi essa ligação, por isso não quero divulgar nenhuma fake news, mas se me ligarem para um teste, eu estarei lá". Algumas horas depois, ele comentou no próprio post: "Eles ligaram".

A previsão é que o filme estreie em 25 de junho de 2026 nos cinemas dos Estados Unidos. O longa deve ser dirigido por Craig Gillespie e escrito por Ana Nogueira.

O Lobo é um personagem controverso, já que sempre foi visto como anti-herói durão.

SOBRE O FILME

O filme acompanhará a heroína Kara Zor-El. Para dar vida ao papel está elencada Milly Alcock, a jovem Rhaenyra Targaryen de A Casa do Dragão.

O elenco também deve contar com Eve Ridley (O Problema dos 3 Corpos), Matthias Schoenarts, como o vilão Krem e Craig Gillespie (Cruella) que ficará responsável pela direção.

A trama se passa inteiramente no espaço e a história conta com a busca pelo bandido que matou o pai da mocinha da trama.