Jason Momoa, o Aquaman, anuncia apoio a Lula nas redes sociais

O ator Jason Momoa, que interpreta o super-herói da DC Aquaman, declarou apoio ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) na corrida eleitoral brasileira. Ele usou as redes sociais, nessa segunda-feira (24), para manifestar suporte ao petista que concorre ao Palácio do Planalto contra o atual mandatário, Jair Bolsonaro (PL).

No Instagram, o artista compartilhou o print de uma matéria em inglês que abordava o crescimento do antigo chefe de Estado nas pesquisas de intenção de voto para o segundo turno. Na publicação, ele escreveu o nome do político ao lado de vários corações vermelhos.

Foto: reprodução

Após a postagem, o nome dele ficou entre os assuntos mais comentados das redes sociais. Além do suporte ao petista, imagens divulgadas recentemente do ator pescando enquanto usava uma tanga, que deixava parte do bumbum á mostra, também alimentaram os comentários sobre ele nessa segunda-feira.

Momoa não foi a primeira personalidade internacional a manifestar apoio ao petista. Em setembro, outro super-herói, o intérprete de Hulk, o ator Mark Ruffalo, compartilhou um link para uma live do candidato á Presidência.

"Hoje, humildemente acrescento minha voz para levantar as consequências globais da eleição brasileira. Você pode assistir minha mensagem e, mais importante, as palavras de muitos bravos defensores brasileiros da democracia e do planeta na transmissão ao vivo de hoje. Lula falando em breve!", escreveu ele na ocasião.

