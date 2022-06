Mark Ruffalo critica Bolsonaro e presidente rebate se comparando a Capitão América

O presidente Jair Bolsonaro (PL) rebateu o ator Mark Ruffalo, nessa quinta-feira (9), nas redes sociais. Após o interprete do Hulk alertar o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, para não confiar no líder brasileiro, o político criticou o artista e se comparou ao personagem Capitão América.

Na publicação de Ruffalo, ele marcou o representante norte-americano e disse que o chefe do Executivo brasileiro "não respeita a democracia e ameaça consistentemente um golpe".

Bolsonaro responde

Bolsonaro respondeu à publicação, sugerindo que o ator, a quem chamou de "Mark Ruffles", lesse a Constituição do Brasil para descobrir que ele não está "apenas respeitando, mas protegendo o estado de direito".

Na ocasião, o político ainda disse que a esquerda quer "controlar a imprensa, coibir a liberdade de expressão, censurar a internet e apoiar financeiramente ditaduras como Cuba e Venezuela".

"Deixe-me simplificar: se o Capitão América foi eleito por +55 milhões de pessoas e Thanos, que é estrangeiro e não sabe nada sobre os EUA, tenta interferir no território ou processo eleitoral americano, é Thanos e não o Capitão que está desrespeitando a democracia", argumentou o líder brasileiro.

Mark Ruffalo

Essa não foi a primeira vez que o artista criticou o governo de Bolsonaro. Na terça-feira (7), Ruffalo declarou ser necessário escolher entre o político e a floresta Amazônica.

"A Amazônia está sob ataque. E sabemos de onde vem as bombas. De que lado você está? Amazônia ou Bolsonaro", escreveu a Apib (Articulação dos Povos Indígenas do Brasil). Ao republicar o post, o ator frisou a necessidade de fazer uma escolha ao enfatizar o "Bolsonaro ou Amazônia".

