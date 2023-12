Jão e Gloria Groove são confirmados na programação do Rock in Rio 2024

Os cantores brasileiros Jão e Gloria Groove foram confirmados para o Rock in Rio 2024 nesta segunda-feira (4). Os dois se juntam a outros artistas já anunciados, como Ed Sheeran, Imagine Dragons, Joss Stone, Lulu Santos, Ne-Yo e Ludmilla.

Eles também tiveram apresentação no The Town 2023.

"Até o final do ano, ainda vem muitas surpresas. 40 anos de uma marca que está no coração dos brasileiros e sempre se reinventa", disse Zé Ricardo, vice-presidente artístico da Rock World.

A venda dos ingressos do Rock in Rio Card começa no dia 7 de dezembro, às 19h. O ingresso é sem data e pode ser adquirido antes de todas as atrações serem anunciadas.

Com essa modalidade, o interessado poderá depois escolher o dia que irá utilizar o ticket.