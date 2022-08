Jade Picon e Gabriel Medina fazem dancinha no TikTok e viram assunto nas redes sociais

A influenciadora Jade Picon e o surfista Gabriel Medina apareceram em um vídeo juntos no TikTok nesta quinta-feira (4) e repercutiram na web. A especulação é de que os dois seriam o mais novo casal do momento.

Nas imagens, Jade e Medina surgiram dançando uma das trends da rede social, se divertindo em um estacionamento. Anteriormente, ela já havia comentado sobre o trauma de dançar em vídeos após ter recebido comentários negativos em uma gravação desse tipo.

Provável beijo

No começo do vídeo, no entanto, esteve o momento que mais chamou atenção dos seguidores. O provável casal pareceu se beijar ou trocar uma interação amorosa.

"E esse começo???", questionou um dos fãs de Jade nos comentários da publicação. "Que casal perfeito, socorro", disse outro. Apesar disso, nenhum dos dois respondeu.

No mês de julho, os dois foram vistos juntos em uma festa, aos beijos, logo após Jade esbarrar com Yasmin Brunet, ex-mulher de Medina. Além disso, comentários do surfista já foram vistos nas publicações da influenciadora.