Jada Pinkett Smith fala sobre rumores de que Will Smith fez sexo oral com colega de trabalho

Após repercussão na mídia sobre ex-assistente de Will Smith garantir que pegou o ator no flagra fazendo sexo oral com colega, a ex-mulher do astro de Hollywood, Jada Pinkett Smith, foi quase encurralada pela equipe do TMZ, nessa quarta-feira (15), e acabou falando sobre o assunto.

A equipe do site americano encontrou a atriz saindo do prédio da iHeartRadio e perguntou sua opinião a respeito do assunto. Ela, sem entrar em detalhes, respondeu duas palavras que reforçam o comunicado anterior de que Will vai buscar tomar medidas legais: "Estão processando".

O burburinho surgiu após o ex-funcionário do ator da saga "Homens de Preto", Duane Martin, ter dito, em entrevista para o podcast de Tasha K, que já flagrou o astro fazendo sexo com Duane Martin, colega de elenco do artista na série "Um Maluco no Pedaço" ("The Fresh Prince of Bel-Air") e ex-marido de Tisha Campbell.

Por meio de sua assessoria, em comunicado enviado ao TMZ, nesta terça-feira (14), Will insistiu que a história foi “completamente inventada” enquanto outra fonte disse ao site que Smith está “considerando tomar medidas legais”.