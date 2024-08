Isabelle Drumond homenageia pai que morreu em assalto há 17 anos

Isabelle Drummond, de 30 anos, publicou neste domingo (11) em seu Instagram uma declaração para o pai, Fernando Drummond, que morreu em 2007 ao ser vítima de um assalto a mão armada, episódio que deixou um trauma na família.

"Dizem que quando as pessoas se vão a gente passa a admirá-las mais. Que todos os seus defeitos desaparecem e elas se transformam numa espécie de perfeição", escreveu a atriz na legenda da publicação.

No texto, ela lembrou o quanto Fernando foi admirado por todos à sua volta: "Todo mundo virava meio seu fã. Um riso solto, uma espécie de perfume de alegria que se espalhava… Seu coração carregava a semente da Justiça".

"Suas virtudes e qualidades eram maiores do que os seus defeitos. E sua vida está gravada em mim", finalizou Isabelle, dizendo que o ama em um trecho em inglês.

Colegas da telinha deixaram comentários na postagem. "Que lindo, minha querida. Amo você", disse a atriz Cláudia Abreu. "E nos deixou uma@menina incrivel, cheia de talento e empatia", escreveu a diretora Denise Saraceni, com quem Drummond trabalhou em "Cheias de Charme".

Em 2012, Isabelle e a mãe, Damir Drummond, relembraram a tragédia que vitimou Fernando durante o quadro Arquivo Confidencial, do Domingão do Faustão. Elas comentaram sobre drama que enfrentaram juntas.

"Ela sofreu demais com a perda. E a gente teve que ter discernimento para lidar com a repercussão do assunto, porque ela é famosa. Cada ano dói menos e aumenta saudade. Ele era o pai perfeito, o marido perfeito, a alegria da casa. Todos os valores que ele passou para ela... me conforta saber o quanto ela é equilibrada e centrada. Não preciso ficar preocupada com o que ela vai fazer, ou no que está pensando. Ela só me dá alegria", disse Damir Drummond, na época.