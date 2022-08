Isabella Scherer posta primeira foto com gêmeos: 'incrível'

A campeã do Masterchef 2021 e atriz, Isabella Scherer, 26 anos, compartilhou a primeira foto com os gêmeos recém-nascidos, Mel e Bento, nesta terça-feira (30). "Ainda processando e me recuperando de tudo que vivemos ontem. Que dia especial, estamos apaixonados e hipnotizados", escreveu.

O nascimento dos filhos aconteceu na Maternidade Pro Matre, em São Paulo, em uma cesárea realizada na tarde de segunda-feira (29). Mel nasceu primeiro, com 2,2 kg, seguida de Bento, com 3,1 kg.

No Instagram, amigos e fãs celebraram o nascimento. A publicação contou com comentários de famosos como Rafa Kalimann, Carla Diaz, Larissa Manoela, Fernanda Paes e Tata Werneck.

As crianças são filhas da atriz com o modelo Rodrigo Calazans, 37 anos. Em entrevista à revista Quem, ela descreveu o parto como "incrível".

Na publicação, agradeceu ao médico Wagner Hernandez e à equipe do hospital. "Foi o parto mais tranquilo do mundo!". Além disso, também mostrou gratidão para a fotógrafa Hanna Rocha. "Foi praticamente uma mãe pra mim durante o parto".

Isabella Scherer Atriz E o principal, obrigada Calaza por ser o companheiro mais incrível do mundo, estou ainda mais apaixonada vendo você com nossos filhos.

Nascimento dos gêmeos

Legenda: Casal está junto desde 2020 Foto: reprodução/redes sociais

O pai de Isabella, o ex-nadador Fernando Scherer, o Xuxa, compartilhou que tem recebido mensagens de felicitação desde o nascimento dos netos.

Fernando Scherer Pai de Isabella "Estamos todos muito felizes e eles estão com muita saúde. Estou recebendo muitas mensagens de carinho. São tantas que ainda não li todas, mas vou ler".

O assessor de imprensa de Isabella reforçou que ela está bem, apesar de ter ficado com pressão alta após o parto. "As crianças estão ótimas. Eles passaram a noite toda no quarto juntos. A Isa conseguiu amamentar. Eles estão se conhecendo e está sendo incrível", concluiu.