Irmão de Rodrigo Mussi diz que já flagrou a mãe em casa com 11 homens: 'Era nojento'

Diogo Mussi, irmão do ex-BBB Rodrigo Mussi, contou que as declarações dadas por Mara Lúcia Abrão, mãe dos dois, são falsas. Segundo ele, que concedeu entrevista ao jornal Metrópoles, a mãe já teria sido flagrada em casa com 11 homens de uma só vez, quando os dois eram mais jovens.

"Ela sempre fez lavagem cerebral, dizendo: ‘Ah, o papai roubou a mamãe, tirou tudo da mamãe’. De tanto eu ficar contra meu pai, certa vez ele me mostrou o processo, mostrou que ele é quem pediu a separação e só ficou com uma moto, enquanto ela ficou com todos os bens. Ela perdeu tudo com gandaia, com homens", disse ele em declaração para a coluna de Léo Dias.

Desmentindo a mãe

A entrevista com Diogo trata das informações concedidas por Mara Lúcia ao programa Domingo Espetacular, da RecordTV, exibida no último domingo (21). Na ocasião, ela citou a vontade de uma possível reconciliação com Rodrigo.

O caso dos homens em casa teria sido traumático para Diogo que, assim como Rodrigo, lembra de momentos difíceis ao lado da mãe. No relato, ele contou que o caso ocorreu em um dia que dormiu fora de casa e no retorno não conseguiu entrar na residência.

"Quando eu pulei a janela, vi 11 homens. Contei: eram 11 homens estranhos dormindo na casa dela. Já vi homem nu na cama dela. Ela saía e voltava com um monte de gente estranha. Era nojento, era horrível", completou o irmão de Rodrigo.