Final de Trindade em 'Pantanal' emociona Gabriel Sater: 'estou, todo dia antes de dormir, chorando'

O ator Gabriel Sater revelou, em entrevista ao programa Mais Você, da TV Globo, nesta terça-feira (23), que chora todas as noites pelo fim do personagem que interpreta na novela "Pantanal". Ele vive Trindade, papel herdado pai, Almir Sater.

"Faz um mês que eu estou, todo dia antes de dormir, chorando. Não achei que ia ficar tão… preenchido de Trindade na minha vida. É uma bênção esse personagem para mim. Curiosa essa palavra", disse em conversa com a apresentadora Ana Maria Braga.

Segundo o artista, foram 21 meses pensando no personagem, o que o teria levado a ficar assustado com a dedicação necessária. "Mas eu aprendi que, na vida, a gente não tem que gastar energia com aquilo que a gente não consegue controlar", pontuou.

Desfecho de Trindade em "Pantanal"

Ao falar sobre a saída do folhetim, ele também precisou explicar parte da história para Ana Maria Braga. O desfecho de Trindade é idêntico ao original, o que não agradou à apresentadora.

Na versão exibida pela TV Manchete, o personagem de Trindade, que era de Almir Sater, foi retirado da trama porque o ator precisou sair para protagonizar 'A História de Ana Raio e Zé Trovão'.

"Eu acho que novela é uma coisa de imaginação. O autor pode, de repente… O seu pai saiu da novela na época porque ele tinha que sair. Não porque tava escrito na novela. Ele não tem que fazer outra novela agora", questionou Ana Maria, também se perguntando se o bebê do personagem e de Irma vai nascer.

Gabriel aproveitou para deixar claro que a trama segue em aberto, confirmando que a criança vai nascer. "Vai. Não... O nenê do capeta... Acho que não é, não... Acho que normal. Mas pode ser de tudo, viu", finalizou.