Irmã de detenta denuncia que Deolane Bezerra tem privilégios na prisão

Presa desde o dia 4 de setembro na Colônia Penal Feminina de Buíque, em Pernambuco, Deolane Bezerra estaria tendo privilégios no local, segundo relatos de outras detentas.

Cátia Leão, irmã de uma das presas, detalhou os privilégios que a influenciadora recebe, em entrevista ao portal Leo Dias. Entre as diferenciações, ela citou a alimentação da advogada no presídio.

“Eu perguntei e parece que ela come da mesma comida dos policiais. A comida das presas é uma e dos policiais é outra. Até então, ninguém comenta nada sobre ela de ruim. Além disso, entrou uma TV Smart nova para ela e ventilador”, contou ela.

Cátia detalhou também que, na maioria das vezes, a advogada fica isolada no presídio. Em alguns momentos ela já chegou a dar autógrafos. "Eu perguntei sobre ela para as presas, elas falaram que tinham visto e que logo cedo ela estava na grade. Ela vai para o pátio em uma hora que não tem ninguém lá. Elas nunca chegaram a ficar perto uma da outra, mas falaram que ela é muito simpática. A cela dela fica em frente a cozinha, algumas conseguiram ir lá e pedir autografo para ela, disse que ela as tratou bem”, reforçou a moça.

De acordo com Cátia, Deolane não recebeu visitas no último domingo (22). Ela ainda comentou sobre as diferenças nas regras da prisão com a chegada da empresária: “Até o momento que eu estava lá, ela não recebeu visita. A diferença que eu senti, é que quando a gente entrava, a revista era feita em frente a cela dela e pegávamos nossas coisas no mesmo lugar. Agora a gente entra direto com tudo, para não ter que parar em frente a cela dela".