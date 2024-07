Influenciador Victor Oliveira é processado por ex-namorado sob acusações de difamação e perseguição

O influenciador Victor Oliveira, famoso nas redes sociais pelos vídeos de humor, estaria sendo processado pelo ex-namorado por difamação, perseguição e importunação, segundo informações do colunista Gabriel Perline. As acusações apontam que Victor teria utilizado aplicativos de relacionamento para difamar o ex-companheiro, supostamente espalhando falsas informações sobre golpes nos novos parceiros do rapaz.

O ex-namorado foi identificado como Jonathan Palhares, que teria processado o influenciador por uma série de acontecimentos desde o fim de 2022. Jonathan e Victor permaneceram juntos entre novembro de 2021 e setembro de 2022, com um término inicialmente tranquilo.

Victor, então, teria pedido que Jonathan não deixasse de segui-lo no Instagram, como uma forma de não assustar os seguidores. Entretanto, o rapaz acabou sabendo que foi bloqueado pelo influenciador, encerrando qualquer tipo de contato entre os dois.

Atualmente, Victor possui mais de 360 mil seguidores nas redes sociais, além de 19,8 mil membros inscritos em uma lista de transmissão.

Mensagens em aplicativos

A difamação, aponta o colunista Gabriel Perline, só teria começado em outubro de 2022, quando um conhecido de Jonathan Palhares recebeu uma mensagem de uma conta falsa no Grindr.

"Cuidado com esse cara. Daqui da região. Tá aplicando golpe em geral no Grindr", dizia uma mensagem acompanhada de uma foto do ex-namorado de Victor. Dessa forma, o rapaz optou por registrar um boletim de ocorrência na Delegacia Eletrônica da Polícia Civil do Estado de São Paulo.

No mesmo dia, outra mensagem foi enviada a um amigo e ex-namorado de Jonathan. "Jonathan Palhares anda falando de você. Que é esnobe e prometeu mundos e fundos a ele. Todo mundo sabe que ele é um maluco, alpinista social e quase psico. Mas tome cuidado", dizia o texto, que virou motivo para outro boletim de ocorrência.

Jonathan iniciou um relacionamento no mesmo mês e percebeu que diversos perfis falsos começaram a visualizar o perfil dele no Instagram. Por conta disso, ele resolveu fechar o perfil para proteger o namoro.

Descoberta da autoria

Em novembro, outra mensagem foi enviada a um amigo. "Seu ex-namorado tá namorando com um amigo meu e falando muita m*rda de você. Que você é abusivo, que pegou dinheiro dele e não devolveu até hoje", dizia o recado, apontado pela defesa como uma tentativa de "perturbar a esfera de liberdade ou privacidade".

O processo ainda aponta que as pessoas citadas, recebendo as supostas mensagens de Victor Oliveira pelo Grindr, conseguiram visualizar a localização, constatando que elas foram enviadas próximas da casa do influenciador digital.

A autoria foi descoberta após Jonathan ingressar com uma ação obrigatória com o Facebook e o Grindr sobre dois perfis específicos, também provando que Victor era o dono das contas falsas e responsável pelo envio das conversas.

A defesa de Jonathan solicitou o valor de R$ 141.200,00 como indenização, considerando as condições financeiras do ex-namorado. Uma medida protetiva de urgência também foi alcançada, mas logo indeferida por conta da proximidade da residência dos dois. Agora, eles devem participar de uma audiência de conciliação online.