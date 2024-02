Influenciador Iuri Sheik vai a júri popular por acusação de assassinato de empresário

Na última segunda-feira (5), a Justiça negou o recurso da defesa do influenciador Iuri Sheik, que é contra a decisão de julgamento por júri popular. Ele é acusado pelo assassinato do empresário William Oliveira durante o São João de 2019, em Santo Antônio de Jesus, na Bahia. As informações são do Correio 24 Horas.

Em outubro de 2022, a 1ª Vara Criminal da Comarca do município, onde aconteceu o crime, já havia decidido que o réu iria a júri popular, mas os advogados de Sheik recorreram da decisão. A solicitação foi negada pelo desembargador e relator do processo Eserval Rocha.

Na decisão, Rocha argumentou não ver indícios de legítima defesa por parte do acusado e defende a necessidade de apreciação de sua postura pelo Tribunal do Júri. "Somente em razão de prova inequívoca em favor do Recorrente [Sheik] seria possível afastar o veredito popular, o que não se verifica no caso em tela", afirmou.

Relembre o caso

Segundo o Ministério Público da Bahia (MP-BA), Sheik matou o ex-sócio da Black Style durante uma briga em uma festa de paredão. O órgão afirma que o crime teve motivo fútil, uma vez que Will teria se recusado a cumprimentar Sheik, que se irritou.

O influenciador estava preso de maneira preventiva desde junho de 2019, mas teve habeas corpus concedido em 2020. Ele foi acusado, e confessou ter atirado contra o colega.

A vítima foi atingida no peito duas vezes, chegou a ser internada, mas não resistiu e morreu três dias depois. William deixou três filhas: a mais velha de 13 anos, uma de 11 e a caçula, que na época tinha apenas 40 dias de vida.