Teatro Valdemar de Oliveira é atingido por incêndio em Recife

Um incêndio atingiu, na madrugada desta quarta-feira (7), o Teatro Valdemar de Oliveira, no bairro da Boa Vista, no Centro de Recife. Conforme informado pelo Corpo de Bombeiros ao Bom Dia Pernambuco, telejornal da TV Globo, ninguém ficou ferido.

O local está abandonado desde 2020, não possui teto e já chegou a ser invadido e depredado várias vezes.

Usuários de redes sociais publicaram imagens das chamas alta e fumaça no local. Conforme a emissora, o fogo atingiu as cadeiras remanescentes e alguns entulhos que estavam dentro do teatro.

Os bombeiros chegaram por volta das 5h, com cinco carros de combate a incêndio e 15 militares. A causa do incêndio não foi informada.

"Parte da estrutura foi atingida pelo fogo, mas a estrutura já estava deteriorada, então não houve tanto prejuízo", disse o supervisor de operações do Corpo de Bombeiros, Coronel Wagner Pereira, em entrevista ao telejornal.

História do teatro

O Teatro Valdemar de Oliveira foi inaugurado em 1941. Ele já foi cenário de importantes acontecimentos culturais do Recife, mas não funciona desde 2020.

Não é a primeira vez que o local atingido por um incêndio. Em 1980, o teatro foi fechado após ficar destruído por conta de outro incidente.

Em 2020, o espaço foi fechado devido à pandemia da Covid-19 e não reabriu.