Mulher morre quatro meses após ser arremessada em parque durante acidente em Mirabilândia (PE)

A professora Dávine Muniz, de 34 anos, morreu nesta quinta-feira (1º), quatro meses após ser arremessada de um brinquedo, a 12 metros de altura, no parque de diversões Mirabolândia em Olinda (PE).

A mulher estava internada no Hospital Hapvida da Ilha do Leite, na área central do Recife, e teve a morte confirmada pela família. Segundo os parentes, Dávine morreu às 6h04.

O laudo do hospital informou que a causa da morte foi um traumatismo cranioencefálico grave. Durante a internação, Dávine passou por dez cirurgias de reparação, sendo duas no cérebro.

O acidente aconteceu no dia 22 de setembro de 2023 e está sendo investigado pela Polícia Civil. A vítima estava em uma das atrações que gira no ar. Porém, uma das cordas rompeu e ela foi jogada ao chão próximo do brinquedo.