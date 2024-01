Explosão em refinaria no litoral sul de Pernambuco deixa quatro pessoas feridas

Uma explosão em um tanque de petróleo foi registrada em Ipojuca, no litoral sul de Pernambuco, nesta quinta-feira (25). O caso ocorreu na Refinaria Abreu e Lima (Rnest), da Petrobras, que iniciou as operações em 2014. Quatro pessoas ficaram feridas, conforme o g1.

O acidente ocorreu durante uma manutenção no tanque. A causa seria "um fagulhamento seguido de chama, rapidamente controlada", segundo nota da Petrobras.

A Petrobras informou que "as causas serão investigadas e as unidades de produção da Refinaria operam normalmente, sem outros impactos".

Veja também

Estado de saúde das vítimas

O Sindicato dos Trabalhadores na Indústria do Petróleo e Gás Natural (Sindipetro-PE/PB) informou que três trabalhadores foram levados ao Hospital Dom Helder Câmara, no Cabo de Santo Agostinho, e para o Hospital da Restauração, no centro de Recife. Já o quarto ferido no acidente foi levado ao Hospital Hapvida do Cabo de Santo Agostinho.