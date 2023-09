Mulher é arremessada de brinquedo durante acidente em parque de diversões; estado de saúde é grave

Uma mulher ficou gravemente ferida após o cabo de um brinquedo quebrar, e ela ser arremessada no ar. O caso aconteceu na tarde desta sexta-feira (22) no parque de diversões Mirabilandia, em Olinda, localizada no Grande Recife.

Conforme o Uol, a vítima estava em uma das atrações que gira no ar. Porém, uma das cordas rompeu e ela foi jogada ao chão próximo do brinquedo. Em vídeos registrados no momento, era possível ver a mulher ensaguentada recebendo os primeiros socorros. Ela foi levada ao Hospital da Restauração.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) de Recife detalhou que a mulher sofreu traumatismo cranioencefálico grave e possível fratura de membros superiores.

Ela deu entrada no hospital antes das 16h, e realizou diversos exames.

Brinquedo fechado após acidente

Uma pessoa que testemunhou o acidente, mas não quis se identificar, afirmou que o brinquedo foi fechado depois do acidente.

"Eles só tiraram ela de lá, interditaram o brinquedo, mas deixaram lá com sangue, imagino que o sangue tem que ficar, eu acho que talvez pela perícia, mas o brinquedo do bate-bate, por exemplo, com crianças, começaram a ligar e a funcionar de novo. Os outros brinquedos das redondezas também", acrescentou.

Em nota, a administração do parque lamentou o acidente, e disse que as atividades do "Wave Swinger" foram suspensas preventivamente para ser realizada uma "revisão completa".

Acrescentou ainda que as causas do acidente estão sendo investigadas, e que a vítima recebeu atendimento imediato da equipe do parque e foi levada ao hospital com "todo suporte necessário".