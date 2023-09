Chacina em Camaragibe: entenda sucessão de mortes após assassinato de dois PMs em Pernambuco

Um crime violento movimentou o estado de Pernambuco, nesta sexta-feira (15). Seis pessoas foram assassinadas horas depois que policiais militares foram executados em um tiroteio no município de Camaragibe (PE). Segundo o portal G1, um dos mortos foi identificado sendo o suspeito de cometer os disparos nos PMs — um homem chamado Alex Silva.

Conforme a governadora Raquel Lyra (PSDB), em pronunciamento na tarde de sexta, pelo menos quatro pessoas mortas no crime foram são de parentes de Alex Silva. Um corpo ainda não foi identificado.

Violência foi transmitida pelo Instagram

Legenda: Quatro dos oito mortos após tiroteio em Camaragibe: PM Eduardo Roque, PM Rodolfo José, Alex Silva e Ágata Ayanne — Foto: Reprodução/Internet

Na noite da quinta-feira (14), por volta das 21h, dois PMs foram mortos numa troca de tiros no bairro da Tabatinga. Também foram atingidos no confronto uma grávida e um adolescente, que seguem internados no Hospital da Restauração, no Recife.



No mesmo bairro, por volta das 2h desta sexta, três irmãos foram baleados por homens encapuzados: Agata Ayanne da Silva, de 30 anos; Amerson Juliano da Silva e Apuynã Lucas da Silva, ambos de 25 anos. O crime chegou a ser transmitido ao vivo no Instagram.



Horas depois, por volta das 11h, durante buscas da Polícia Militar, o suspeito Alex Silva foi localizado em Tabatinga, trocou tiros com o efetivo e foi morto.



Os corpos da mãe de Alex, Maria José Pereira da Silva, e de uma outra mulher foram encontrados num canavial no município de Paudalho, na Zona da Mata Norte. A polícia investiga se esse corpo é da esposa de Alex Silva.

Policiais foram mortos durante ocorrência

Os policiais mortos são o soldado Eduardo Roque Barbosa de Santana, de 33 anos, e o cabo Rodolfo José da Silva, de 38 anos. Ambos eram do 20º Batalhão da PM.

Conforme o portal de notícias da TV Globo, os policiais estavam em uma ocorrência antes de serem mortos. Eles buscavam por suspeitos de crimes, quando houve a troca de tiros.

Alex Silva, de 33 anos, morreu após troca de tiros com os policiais. Ele foi atingido por disparos na cabeça e no tórax. A polícia segue investigando o caso.