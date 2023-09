Cinco pessoas são mortas em Recife após ação que vitimou PMs; veja o que se sabe sobre o caso

Após a morte de dois policiais militares em um tiroteio na noite dessa quinta-feira (14), uma onda de violência ganhou novos desdobramentos em Camaragibe, no Grande Recife.

Dois irmãos foram mortos a tiros no mesmo bairro por homens encapuzados na madrugada desta sexta-feira (15) e um terceiro irmão foi baleado e levado para o Hospital da Restauração, no Recife, e morreu no local.

Já Alex Silva, suspeito de matar os dois policiais, foi morto durante buscas da polícia na manhã desta sexta (15).

Execução transmitida ao vivo no Instagram

Durante esta madrugada, uma das vítimas fez uma transmissão ao vivo no Instagram no momento em que as execuções aconteceram. Nas imagens, homens aparecem ordenando para que um dos jovens levante as mãos e fique parado. "Tem câmera aqui, viu?! Vocês chamaram para atirar em mim, foi?", disse a vítima. O suspeito então rebateu o jovem. "Cala a boca, filho de rap*****!", gritou.

Em pronunciamento na tarde desta sexta, a governadora Raquel Lyra (PSDB) confirmou que as três pessoas mortas são irmãos de Alex Silva. A mãe das vítimas, Maria José Pereira da Silva, e outra pessoa ainda não identificada, também foram assassinadas. Os corpos foram encontrados num canavial no município de Paudalho, na Zona da Mata de Pernambuco. A polícia investiga se o corpo não identificado é da esposa de Alex.

Segundo a Secretaria de Defesa Social de Pernambuco, os policiais mortos foram o soldado Eduardo Roque Barbosa de Santana, de 33 anos, e o cabo Rodolfo José da Silva, de 38 anos. Além deles, uma mulher grávida, de 18 anos, e um adolescente, de 14 anos, também ficaram feridos.