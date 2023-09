Caixa d'água de supermercado no Recife cai e atinge carros

A caixa d'água de um supermercado em Recife caiu sobre o muro de um prédio e atingiu carros estacionados, na manhã deste domingo (17). Niguém ficou ferido, segundo reportado pelo g1.

Um vídeo do momento da queda, registrado por um morador da região, circula nas redes sociais. O reservatório desabou por volta de 7h, partindo uma árvore ao meio e esmagando veículos.

O Corpo de Bombeiros retirou pedaços dos destroços e cortou parte da árvore para evitar novos acidentes. A Defesa Civil de Recife também fez uma avaliação do local.

A caixa d'água é do supermercado Pão de Açúcar. A empresa disse que está coorperando com as autoridades para auxiliar o trabalho de perícia, que deve determinar as causas do ocorrido.

O supermercado afirmou ainda que "está em contato com os proprietários dos veículos e com a sindicância do edifício para prestar o atendimento necessário àqueles que sofreram algum prejuízo".

O prédio, localizado no bairro Parnamirim, tem 11 andares e 33 apartamentos. Um dos veículos atingidos é um fusca de 1976. O representante comercial Silvio Wanderley contou ao g1 que foi o primeiro e único dono do carro.

"O fusca era meu xodó e das netas, netos, filhos. Faz parte da família. Desde zero quilômetro ele é nosso, da família", disse.