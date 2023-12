Influencers convidados para TikTok Awards são barrados na porta do evento

A plataforma Tiktok realizou um grande evento para premiar os melhores criadores de conteúdo do ano. Uma grande festa foi realizada no Ginásio do Ibirapuera, em São Paulo (SP), nessa terça-feira (12). Tiktokers de diferentes regiões do país foram convidados para acompanhar a cerimônia. No entanto, a premiação acabou gerando repercussão nas redes sociais não só pelos famosos, mas também pela superlotação e influenciadores sendo barrados.

Influenciadores relataram ao Diário do Nordeste que chegaram na entrada estabelecida em convite no horário programado e foram informados que o acesso seria por outra portaria. Por mais de uma vez, diferentes criadores ficaram indo e voltando entre os portões localizados em ruas distantes.

Alguns tiktokers chegaram a cancelar compromissos pessoais, como viagens, para poder participar do evento da plataforma.

Confusão na entrada

O convite informava que a entrada de convidados seria até 20h30. No entanto, mesmo com o passar do horário na fila, o grupo de influenciadores seguiu na espera de quem já estivesse ali iria entrar. Por volta de 21h30, uma pessoa da equipe do evento informou no portão que a entrada dos convidados estava encerrada.

No Instagram, os influenciadores relataram falta de organização e respeito com os produtores de conteúdo que trabalham em prol da plataforma.

O que diz o TikTok?

A reportagem entrou em contato com a equipe de comunicação do TikTok Brasil que lamentou o ocorrido em nota oficial.

"Sentimos muito que alguns criadores e fãs não tenham conseguido acompanhar o TikTok Awards presencialmente. Buscamos sempre proporcionar a melhor experiência para todos e temos a segurança como uma prioridade. Desde o princípio orientamos todos os convidados a chegar cedo ao local, pois os portões seriam fechados às 20h30", declarou a plataforma em comunicado.