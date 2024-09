Horóscopo do dia: Descubra o que seu signo revela para hoje, terça-feira (17/9)

O dia começa com a Lua em oposição a Mercúrio, iluminando o que está fora de equilíbrio. Mentiras podem vir à tona, injustiças se tornam claras, e tudo o que não está funcionando será exposto. Além disso, a Lua se aproxima de Saturno em Peixes, reforçando a necessidade de enfrentarmos nossas realidades, mesmo aquelas que preferiríamos evitar.



No fim do dia temos um eclipse lunar parcial em Peixes, no grau 25, marcando o fim de um ciclo, o encerramento de algo que já não nos serve mais. Peixes é o último signo do zodíaco, associado à conexão espiritual, mas também à ilusão. Portanto, atenção nos próximos dias, pois estamos mais suscetíveis a enganos, confusões e até golpes. Em termos coletivos, um eclipse em Peixes pode trazer um transbordamento de emoções, mas também eventos ligados à água – chuvas intensas, enchentes ou mesmo a propagação de vírus. Os próximos seis meses podem nos deixar mais vulneráveis a esses acontecimentos, exigindo cuidado redobrado com a saúde mental, emocional e física. É hora de buscar equilíbrio emocional, fortalecer sua conexão espiritual e não se deixar levar pelas ilusões. Fique atento às suas percepções e cuide do seu bem-estar.

Áries

Este eclipse ilumina questões inconscientes, trazendo à tona questões que você talvez tenha tentado ignorar. É hora de se libertar de medos profundos ou padrões de comportamento que te seguram. Busque sua conexão espiritual e preste atenção aos seus sonhos, eles podem te guiar nesse processo de liberação.

Touro

O eclipse mexe com suas amizades e sua rede de apoio. Pode ser o momento de reavaliar as pessoas com quem você compartilha seus sonhos e projetos. O que você deseja construir no futuro pode exigir uma nova abordagem ou até mesmo novos parceiros. Não tenha medo de se distanciar de quem já não ressoa com a sua jornada.

Gêmeos

Este eclipse afeta sua carreira e visibilidade pública. Algo em sua trajetória profissional pode estar chegando ao fim ou mudando de forma significativa. Talvez seja o momento de deixar para trás uma imagem antiga e abraçar um novo propósito. Cuidado com ilusões no ambiente de trabalho, fique atento à realidade.

Câncer

O eclipse agita sua busca por sentido e aprendizado. Pode ser o momento de finalizar um curso, filosofia ou crença que já não te serve mais. Prepare-se para ver o mundo de uma forma mais clara e realista, abandonando ilusões e se abrindo para uma conexão mais profunda com sua espiritualidade.

Leão

Este eclipse ilumina suas finanças compartilhadas, heranças ou recursos que envolvem outras pessoas. Algo pode estar se encerrando, exigindo que você repense como lida com esses assuntos. É também uma oportunidade de transformação profunda, desde que você esteja disposto a liberar o controle sobre o que já não serve.

Virgem

O eclipse afeta diretamente seus relacionamentos. Pode ser o fim de uma parceria, uma amizade ou um contrato importante. As verdades podem vir à tona, e você terá que lidar com o que for revelado. Esse é um chamado para deixar ir o que não está mais alinhado e criar espaço para novas conexões mais autênticas.

Libra

Este eclipse mexe com sua rotina, saúde e bem-estar. Algo relacionado ao seu estilo de vida ou hábitos diários pode estar prestes a mudar. É hora de se libertar de padrões de saúde insustentáveis ou de um trabalho que não valoriza seu tempo. Preste atenção aos sinais do seu corpo e cuide de sua saúde mental.

Escorpião

O eclipse traz mudanças para o seu setor criativo, amoroso e de filhos. Algo que você ama fazer, ou um projeto criativo, pode estar chegando ao fim. Esse é o momento de refletir sobre o que realmente traz alegria à sua vida e estar disposto a soltar o que já não alimenta sua alma. Pode ser um momento poderoso de inspiração, mas evite ilusões no amor.

Sagitário

O eclipse toca sua área de casa e família. Algo relacionado ao lar pode estar se transformando, como uma mudança de residência, ou questões emocionais do passado vindo à tona. Este é um momento de liberar bagagens emocionais e encontrar uma base mais estável e conectada espiritualmente.

Capricórnio

Sua área de comunicação, aprendizado e conexões locais é impactada pelo eclipse. É hora de ajustar como você se expressa ou aprender algo novo. Atenção a mal-entendidos, pois Mercúrio envolvido pode trazer confusões. Solte a necessidade de estar sempre certo e ouça o que os outros têm a dizer.

Aquário

O eclipse mexe com seu setor financeiro. Talvez seja hora de reavaliar suas fontes de renda e seus valores pessoais. Um ciclo pode estar se encerrando, permitindo que você descubra novas formas de ganhar dinheiro que estejam mais alinhadas com sua verdadeira essência. Evite gastos impulsivos e ilusões sobre segurança material.

Peixes

Este eclipse ocorre no seu signo, e sua identidade e autoimagem estão no foco. Algo sobre como você se vê ou é percebido pelos outros pode estar prestes a mudar. É o momento de deixar para trás comportamentos e ilusões que não refletem mais quem você é. Busque reconectar-se com sua verdade interior e aceite as mudanças que se aproximam.

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.