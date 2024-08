Horóscopo do dia: Descubra o que seu signo revela para hoje, sexta-feira (16/8)

O dia começa sob uma forte tensão entre Marte em Gêmeos e Saturno em Peixes. Marte exige ação e coragem e Saturno demanda responsabilidade. O final de semana será de muita pressão e sua resistência será testada. Na luta contra as adversidades, você precisa aceitar que nem tudo pode ser perfeito. Chegou a hora de superar os bloqueios e amadurecer. Tente não exigir muito de si, descanse um pouco para aliviar as tensões.

Áries

Ariano(a), sua mente ativa pode ser uma fonte poderosa de criatividade e solução de problemas, mas também pode levá-lo a criar histórias que distorcem a realidade. Evite trair a si mesmo com ilusões ou suposições e concentre-se em seus objetivos.

Touro

Taurino(a), tente não racionalizar tanto. Existe riqueza nas suas emoções e intuições. Este é um momento para permitir que seu coração tenha voz. Não tenha medo de sentir mais e racionalizar menos.

Gêmeos

Geminiano(a), é hora de alinhar o que você sente com o que demonstra. Você possui uma habilidade natural para se adaptar e se comunicar, mas pode estar construindo barreiras que impedem que seus verdadeiros sentimentos sejam expressos. Este é o momento para derrubar esses muros.

Câncer

Canceriano(a), seu instinto de se proteger pode às vezes levá-lo a se isolar mais do que o necessário. Este é um momento para refletir sobre as formas pelas quais você pode estar se sabotando ao se prender a situações que não favorecem seu bem-estar. Lembre-se, ninguém pode salvar você de si mesmo; essa jornada é inteiramente sua. Que ideias ou crenças estão te mantendo amarrado?

Leão

Leonino(a), é natural querer liderar e tomar decisões rápidas, mas este é um momento para pausar e reavaliar. Se você está sentindo incerteza, talvez seja sinal de que precisa de mais reflexão antes de prosseguir. Mudar constantemente de objetivo sem um plano claro pode resultar em frustração, não levando você a lugar algum.

Virgem

Virginiano(a), ao enfrentar conflitos de interesses, é essencial manter sua integridade e clareza. Este é um momento para pensar em si mesmo, mas sem esquecer de ser sincero e justo com os outros envolvidos.

Libra

Libriano(a), se você se sente constantemente desafiado, pode ser um momento para olhar para dentro e questionar se não é você mesmo que está em desacordo consigo. O mundo não está contra você; às vezes, são nossas próprias expectativas ou desalinhamentos internos que criam essa sensação.

Escorpião

Escorpiano(a), seu caminho para o sucesso e as recompensas que deseja está claro, mas seu comportamento pode estar criando obstáculos desnecessários. É essencial reconhecer quando é hora de ouvir mais e talvez admitir que não tem todas as respostas. Lembre-se, a verdadeira força reside na capacidade de ser vulnerável e aprender com os outros.

Sagitário

Sagitariano(a), este é o momento de olhar profundamente para suas verdadeiras necessidades e intenções. Seja fiel a si mesmo e não permita que outros exerçam poder sobre suas decisões ou caminho de vida. Ao se conscientizar do que realmente importa para você, você estará mais preparado para estabelecer limites.

Capricórnio

Capricorniano(a), se você está sentindo que algo falta ou se sente desvalorizado, este é o momento para resgatar a si mesmo. Olhe para dentro e reconheça suas próprias conquistas e valor. Lembre-se de que o reconhecimento mais importante é aquele que vem de dentro.

Aquário

Aquariano(a), enquanto é vital reconhecer e expressar suas emoções, cuidado para não deixar que elas distorçam sua percepção da realidade. Sua habilidade de ver o mundo de maneira única é uma de suas maiores forças, mas quando as emoções são intensas, elas podem criar uma névoa que dificulta ver as coisas como realmente são.

Peixes

Pisciano(a), em momentos de desorganização e incerteza, é importante que você tome uma decisão consciente. Seu coração é grande e suas possibilidades são muitas, mas sem um foco claro, você pode se sentir perdido. Comece por organizar seus pensamentos.

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.